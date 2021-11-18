В Москве подготовились к снегопаду, который обещают на выходных

В столице подготовились к снегопаду, который обещают на выходных, 20 и 21 ноября. К циклону готовы не только в метеорологической службе, но и на улицах города. В центр Москвы вышли толпы дворников с лопатами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.