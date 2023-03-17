Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18:00

Спорт

Собянин рассказал, как Москва отметит 100-летие столичного спорта

Собянин рассказал, как Москва отметит 100-летие столичного спорта

Новости часа: туроператоры РФ не корректировали полеты в Турцию после запрета на заправку

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Новости часа: Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке членов семей участников СВО

Собянин рассказал, как столица поддерживает членов семей участников СВО

Реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

Собянин: город сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО

Новости часа: Минтранс сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

В столице на майских выходных пройдет масштабный городской праздник "Спортивная Москва салютует Великой Победе!". Событие анонсировал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Праздник запланирован в рамках 100-летия московского спорта. Он пройдет в виде соревнований по разным видам спорта. Жителей и гостей столицы ждет Весенний городской фестиваль ГТО, турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы" и Международный кубок по баскетболу Moscow Open.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородспортвидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика