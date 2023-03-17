Собянин рассказал, как Москва отметит 100-летие столичного спорта

В столице на майских выходных пройдет масштабный городской праздник "Спортивная Москва салютует Великой Победе!". Событие анонсировал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

Праздник запланирован в рамках 100-летия московского спорта. Он пройдет в виде соревнований по разным видам спорта. Жителей и гостей столицы ждет Весенний городской фестиваль ГТО, турнир по бильярдному спорту "Кубок мэра Москвы" и Международный кубок по баскетболу Moscow Open.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.