Новости часа: Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поликлинику, детский сад и новый корпус школы откроют в Молжаниновском районе в 2023 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Подмосковный слесарь арестован по делу о поджоге офиса, где пострадали пять человек. Об этом рассказали в прокуратуре.

Вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.