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Новости

16:30

Экономика

Новости часа: Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Новости часа: Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Собянин отметил активное развитие инфраструктуры Молжаниновского района

Новости часа: Собянин рассказал о поддержке членов семей участников СВО

Собянин рассказал, как столица поддерживает членов семей участников СВО

Реконструкция Дмитровского путепровода завершится в 2023 году

Собянин: город сотрудничает с 250 социально ориентированными НКО

Новости часа: Минтранс сообщил о переговорах с Турцией по заправкам российских самолетов

Собянин: уровень безработицы в Москве снизился до 0,37%

Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля

Собянин рассказал о создании пляжного комплекса в Нагатинской пойме

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поликлинику, детский сад и новый корпус школы откроют в Молжаниновском районе в 2023 году. Об этом заявил Сергей Собянин.

Подмосковный слесарь арестован по делу о поджоге офиса, где пострадали пять человек. Об этом рассказали в прокуратуре.

Вероятность повышения ключевой ставки в 2023 году превышает вероятность ее снижения. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

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