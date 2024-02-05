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05 февраля, 11:15

Транспорт

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Собянин: более 400 тыс бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

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Москвичи совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок в 2023 году. О сервисе, который работает на всех маршрутах автобусов, электробусов и трамваев, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно привязать карту "Тройка" в личном кабинете в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт". При посадке в городской транспорт необходимо оплатить проезд при помощи валидатора, затем в течение 90 минут можно совершать бесплатные пересадки или снова воспользоваться тем же маршрутом.

Подробнее о том, как выгодно передвигаться по столице, – в эфире телеканала Москва 24.

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