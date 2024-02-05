Собянин объявил о начале приема работ на конкурс "Наследие моего района"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовал прием заявок VI городской конкурс детского рисунка "Наследие моего района". Об этом сообщил Сергей Собянин.

Принять участие в конкурсе могут дети в возрасте от 7 до 15 лет. Заполнить форму и прикрепить работу необходимо на сайте до 14 апреля включительно. Рисунки должны быть выполнены на бумаге формата А3.

"Что нарисовать – решают сами конкурсанты. Это могут быть любые объекты, находящиеся в районе, где живет участник: дома, набережные, мосты, памятники, церкви и не только", – цитируют Собянина на портале мэра и правительства Москвы.

Организатором конкурса выступает департамент культурного наследия столицы. В 2024 году москвичи смогут поучаствовать в новых номинациях: "Памятники-герои", "Прогулка по парку", "Усадебный калейдоскоп", "По пути с Москвой", "Жизнь внутри здания", "Москва Федора Шехтеля", "Лев-хранитель" и других.

Конкурсантов поделят на две возрастные группы: от 7 до 11 и от 12 до 15 лет. Мероприятие пройдет в три этапа: районный, окружной и городской.

Все желающие также могут разместить работы в соцсети "ВКонтакте" с хештегом #Наследиемоегорайона2024. Участник, который наберет наибольшее число лайков, заберет "Приз зрительских симпатий".

Собянин сообщил, что ежегодно популярность конкурса растет. В 2023 году москвичи прислали 3,5 тысячи рисунков. За пять лет участие в конкурсе приняли более 12 тысяч школьников, 800 из которых стали лауреатами.

До 17 марта все желающие также могут подать заявку на участие в конкурсе "Творчество как профессия". Конкурс организовали для москвичей в возрасте от 11 до 20 лет. Работы принимают сразу в нескольких номинациях.



Новости часа: Собянин пригласил участвовать в конкурсе на гранты в сфере культуры