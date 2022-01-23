Столичные медики справляются с повышенной нагрузкой из-за "Омикрон"-штамма

12:15
Московские врачи справляются с повышенной нагрузкой. Хотя заболеваемость COVID-19 значительно выросла из-за "Омикрона", в больницы попадают не так уж много людей.
Больницы сохраняют резервные мощности и готовы принимать новых пациентов. Как столичные врачи противостоят "Омикрону" и чем новая волна коронавируса отличается от предыдущих, – в сюжете телеканала Москва 24.
Ранее доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что "Омикрон" может оказаться завершающим штаммом, в таком случае пандемия коронавируса может закончиться уже в мае. В то же время он призвал россиян вакцинироваться и ревакцинироваться, чтобы приблизить окончание пандемии.
В свою очередь, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок заявил, что лучшую защиту от заражения штаммом коронавируса "Омикрон" имеют люди, прошедшие вакцинацию в последние месяцы прошлого года. По словам Болибока, данная категория людей имеет достаточно мощный иммунитет, который может обеспечить защиту от новой разновидности вируса.
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