Минздрав разрешил центру им. Чумакова испытания "КовиВака" на пожилых людях

Вакцину "КовиВак" испытают на пожилых. Минздрав одобрил проведение центром имени Чумакова клинических исследований препарата на людях старше 60 лет.

Закончить испытание вакцины планируется к 1 августа следующего года. В исследованиях примут участие 250 добровольцев. Они будут проводиться в трех медицинских центрах в Москве, Перми и Новосибирской области.

В июне центр им. Чумакова приступил к третьей фазе клинических исследований "КовиВака" с участием более 30 тысяч добровольцев. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.