Кабмин РФ выделит дополнительные средства на поддержку ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании с членами правительства.

Большая часть денег пойдет на финансирование льготной программы. По расчетам правительства, такая помощь позволит людям покупать новые квартиры и поддержит строительную индустрию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.