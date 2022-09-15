Минфин не планирует повышать ставки НДФЛ для зарплат более 5 млн рублей в год

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В России не намерены увеличивать ставки НДФЛ для заработных плат, превышающих 5 миллионов рублей в год, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

"На данный момент не планируется. Таких обсуждений нет", – сообщил он в интервью РИА Новости.

Сазанов положительно оценил опыт введения прогрессивной шкалы НДФЛ, отметив его успешность. Он также уточнил, что 83 миллиарда рублей дополнительно было получено от повышения ставки НДФЛ до 15% для зарплат более 5 миллионов рублей за 2021 год.

"По итогам 2022 года ожидаем уже порядка 130 миллиардов дополнительных поступлений, в 2023 году – порядка 144 миллиардов. То есть мы, наоборот, наблюдаем определенную прогрессию, видим, что в тень никто не уходит и НДФЛ стабильно уплачивается", – добавил замминистра.

Ранее Минфин РФ сообщил, что российские сотрудники, работающие в иностранных филиалах компаний России, не подпадут под предложение ведомства обязать работающих удаленно из-за рубежа россиян платить налоги в РФ.

При этом существующие принципы налогообложения остаются прежними вне зависимости от очной или дистанционной формы трудовой деятельности.

