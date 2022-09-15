Режим ЧС федерального характера введен в Приморье из-за наводнения

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Режим ЧС федерального характера ввели в Приморском крае в связи с наводнением, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

В ведомстве рассказали, что наводнение в Приморье нанесло ущерб на сумму свыше трех миллиардов рублей. В ближайшее время мероприятия по ликвидации последствий ЧС в крае профинансируют из резервного фонда правительства России.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что на территории региона отменен режим ЧС, введенный из-за лесных пожаров.

Он был объявлен 22 августа. На тот момент площадь пожаров составляла 8–9 тысяч гектаров. Такое решение приняли для дополнительных мер по защите жителей и территорий.