Эксперт рассказал, почему Samsung не будет возвращаться в РФ

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Фото: ТАСС/Zuma
Южнокорейская компания Samsung не вернется на рынок РФ из-за страха возникновения возможных проблем со стороны США, считает гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
"Компания не будет идти на какие-то действия, которые потом могут вызвать определенные трудности с США, которые являются основными партнерами и рынком для сбыта техник", – поделился он в разговоре с "РИА Новости".
Уточняется, что в пресс-службе Samsung пока что не комментировали данную информацию. Кроме того, Кусков назвал решение компании покинуть РФ спекуляцией.
Ранее сообщалось, что Samsung планирует вернуться на российский рынок до конца 2022 года. Источник рассказал газете "Известия", что, возможно, возобновятся поставки техники ретейлерам. Также собеседник отметил, что речь идет о перезапуске официального интернет-магазина.
Samsung Electronics решила приостановиться поставки продукции в РФ в начале марте. В компании отметили, что решение мотивировано текущими геополитическими событиями.
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