"Москва и мир": возмещение расходов и штраф Rust Movie Productions

Правительство РФ выделит авиакомпаниям 100 миллиардов рублей, чтобы частично возместить расходы на внутренние перевозки в условиях санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Средства поступят из резервного фонда правительства. По словам премьера, отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, в том числе в части поставок запчастей и технического обслуживания самолетов.

Также Михаил Мишустин поручил Минцифры завершить работу над отечественным магазином приложений для мобильных устройств. Это нужно сделать до 1 июня. Ранее премьер заявлял, что сервисы App Store и Google Play могут ограничить доступ к скачиванию приложений в России.

Почти 137 тысяч долларов заплатит компания Rust Movie Productions за происшествие на съемочной площадке. Речь идет о случайном выстреле Алека Болдуина, который стал смертельным для оператора Галины Хатчинс. По решению Бюро по охране труда, кинокомпания обязана выплатить штраф в течение 15 рабочих дней.

Ведомство провело свое расследование и пришло к выводу, что продюсеры фильма нарушили закон об охране труда. Более того, по мнению экспертов, в Rust Movie Productions знали, что техника безопасности на съемочной площадке не соблюдалась.

Ранее иск против продюсеров вестерна "Ржавчина" подал Алек Болдуин. Он настаивал, что не несет ответственности за смерть Хатчинс, и потребовал возместить убытки. На этот шаг актер решился после того, как в суд на него и его коллег по съемочному процессу подал муж погибшей. Трагедия произошла в октябре 2021 года. Болдуин при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами.

Пожар в одном из помещений Центрального НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери мог произойти из-за короткого замыкания. Эту версию пока называют предварительной. Сообщение о возгорании в здании на улице Афанасия Никитина поступило около 11 утра. Пожар возник в одном из помещений на втором этаже административного корпуса института. Огонь охватил несколько этажей и стремительно распространился по деревянным перекрытиям и пустотам.

Общая площадь пожара, которому присвоили третий ранг сложности, составляет 1 500 квадратных метров. В тушении участвуют караулы шести пожарных частей. Также был привлечен вертолет.

По некоторым данным, кровля здания обрушилась по всей площади. По меньшей мере пять человек погибли, пострадали более 30. Одни надышались дымом, а другие получили травмы, выпрыгивая из окон горящего здания. Судьба некоторых остается неизвестной. На место происшествия прибыли более 10 машин скорой помощи. Проезжую часть в районе ЧП оцепили.