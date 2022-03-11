"Жизнь в большом городе": курьеры в городе

Курьерам могут запретить ездить по тротуарам. С такой инициативой выступают депутаты Госдумы. За неполный прошлый год в Москве произошло 345 аварий с участием велосипедистов. В каждом третьем случае за рулем двухколесного транспорта находился курьер.

Почему они пренебрегают правилами безопасности? С какими еще проблемами могут столкнуться заказчики товаров на дом? И что пытаются сделать сервисы, чтобы улучшить качество своей работы? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

