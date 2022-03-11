Москвичам пообещали потепление почти на 10 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве в ближайшее время ожидается потепление почти на 10 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, уже в субботу, 12 марта, ночные морозы начнут ослабевать. В воскресенье и понедельник ожидается потепление до +2...+4 градусов, что превышает нормальные температурные значения для этого периода времени.
Синоптик при этом предупредил об экстремальном атмосферном давлении в столице в конце следующей недели. По его словам, оно будет превышать норму на 22–25 миллиметров ртутного столба.
Ранее специалисты центра погоды "Фобос" также отмечали, что период аномального похолодания, пришедшего в регионы Центральной России с началом весны, сменится устойчивым потеплением уже в ближайшие выходные. По их словам, пик аномального холода уже пройден, в ближайшие дни температура начнет возвращаться к климатической норме.
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, отмечал, что настоящая весна придет в столицу в конце второй декады марта. По его словам, после 15-го числа столбики термометров будут стабильно показывать +3...+5 градусов.
Что касается снега, то ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что это может произойти на стыке марта и апреля. При этом он отметил, что обычно снег окончательно сходит со столичных дорог во второй декаде апреля.
"Атмосфера": метеоролог рассказала о погоде в Москве 11 марта
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