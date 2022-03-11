Синоптик спрогнозировал холодную погоду для ряда регионов РФ в ближайшие дни

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Холодная погода ожидает жителей Урала, Западной Сибири, Красноярского края и юга России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень сильные отрицательные аномалии будут на огромной территории – Урал, Западная Сибирь и Красноярский край. Там температура в субботу – воскресенье, например, на 10–12 градусов ниже нормы", – цитирует ученого ТАСС.

Специалист добавил, что на юге европейской части России погода также будет холодной – температура ниже нормы на 2–4 градуса в ближайшие дни.

В свою очередь, Чукотку, Камчатку и Якутию ожидает очень теплая погода до середины следующей недели. Днем на Чукотке и севере Камчатки будет около минус 5–7 градусов, на северо-востоке Якутии – минус 15–16 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется весеннее тепло. Период аномального похолодания, пришедшего в регионы Центральной России с началом весны, сменится устойчивым потеплением уже в ближайшие выходные.