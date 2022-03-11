Синоптик спрогнозировал холодную погоду для ряда регионов РФ в ближайшие дни

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Холодная погода ожидает жителей Урала, Западной Сибири, Красноярского края и юга России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень сильные отрицательные аномалии будут на огромной территории – Урал, Западная Сибирь и Красноярский край. Там температура в субботу – воскресенье, например, на 10–12 градусов ниже нормы", – цитирует ученого ТАСС.
Специалист добавил, что на юге европейской части России погода также будет холодной – температура ниже нормы на 2–4 градуса в ближайшие дни.
В свою очередь, Чукотку, Камчатку и Якутию ожидает очень теплая погода до середины следующей недели. Днем на Чукотке и севере Камчатки будет около минус 5–7 градусов, на северо-востоке Якутии – минус 15–16 градусов.
Ранее синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернется весеннее тепло. Период аномального похолодания, пришедшего в регионы Центральной России с началом весны, сменится устойчивым потеплением уже в ближайшие выходные.
"Атмосфера": метеоролог рассказала, какая погода ожидается 11 марта
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: