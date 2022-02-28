"Почта России" увеличит сроки доставки посылок из-за ограничения полетов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сроки доставки части отправлений "Почтой России" увеличатся из-за ограничения полетов и вынужденной доставки наземным транспортом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
"Пока мы принимаем отправления на доставку в обычном режиме. Если будут изменения, мы предупредим о них наших клиентов дополнительно. Но из-за ограничения воздушного пространства часть отправлений мы будем вынуждены доставлять наземным транспортом, используя в том числе транзитные схемы доставки. Сроки доставки увеличатся", – отметили в пресс-службе.
При этом компания подчеркнула, что сделает все возможное для сохранения непрерывного почтового обмена в любых условиях.
Ранее "Почта России" приостановила прием международных денежных отправлений на Украину. Отмечается, что недоставленные денежные переводы на Украину, отправленные после 21 февраля, и уплаченную за них комиссию можно вернуть в отделениях "Почты России". Для этого потребуется предоставить чек и паспорт.
До этого "Почта России" приостановила прием отправлений на Украину. Компания рассматривает варианты транзитной доставки через другие страны. Кроме того, изменила организация и маршруты доставки почты в южные города России.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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