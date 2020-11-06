"Москва сегодня": Собянин и Белозеров обсудили планы открытия МЦД-3 и МЦД-4

Сергей Собянин и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров обсудили в ходе селекторного совещания вопросы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ).

В конце 2020 – начале 2021 года планируют открыть новый вокзал Ховрино на МЦД-3, а также закончить реконструкцию существующих станций Подольск (МЦД-2), Крекшино (перспективного МЦД-4) и Баковка (МЦД-1).

Помимо этого, в планах открытие второго главного пути на участке Реутов – Балашиха и увеличение количества пригородных поездов на Горьковском направлении, где пройдет МЦД-4. Об этом – в программе "Москва сегодня".