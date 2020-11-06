Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин рассказал, каким запомнится Михаил Жванецкий

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин рассказал Москве 24, каким запомнится всем Михаил Жванецкий.
Ранее стало известно, что в возрасте 86 лет ушел из жизни Михаил Жванецкий. Смерть сатирика подтвердил его директор Олег Сташкевич.
"Как человек он был трудолюбивый и талантливый. Но это мало сказать, он был очень упорный. У него было сочетание и таланта, и упорства, широкий взгляд, очень точный, прицельный взгляд. Он был человеком, который представлял свое время... Если мы скажем имя Жванецкого, мы сразу представим большой отрезок советского периода. И в этом советском периоде, как на шахматной доске, он заметная фигура, фигура ферзя. И каждое его движение по шахматной доске было заметное", – сказал он.
В прошлом месяце Жванецкий объявил о том, что прекращает публичные выступления. Смерть сатирика в своем Instagram прокомментировала Алла Пугачева: "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала артистка.
Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. Работал в порту сменным механиком, после – инженером. Затем перешел в Центральное проектно-конструкторское бюро.
В 1964 году работал в Ленинградском театре миниатюр, вместе с Райкиным поставил программу "Светофор". Жванецкий был режиссером-постановщиком, работал в издательстве "Молодая гвардия".
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