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Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин рассказал, каким запомнится Михаил Жванецкий

"Он ферзь на шахматной доске". Коклюшкин прокомментировал смерть Михаила Жванецкого
утраты общество эксклюзив

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин рассказал Москве 24, каким запомнится всем Михаил Жванецкий.

Ранее стало известно, что в возрасте 86 лет ушел из жизни Михаил Жванецкий. Смерть сатирика подтвердил его директор Олег Сташкевич.

"Как человек он был трудолюбивый и талантливый. Но это мало сказать, он был очень упорный. У него было сочетание и таланта, и упорства, широкий взгляд, очень точный, прицельный взгляд. Он был человеком, который представлял свое время... Если мы скажем имя Жванецкого, мы сразу представим большой отрезок советского периода. И в этом советском периоде, как на шахматной доске, он заметная фигура, фигура ферзя. И каждое его движение по шахматной доске было заметное", – сказал он.

Мелеет русло литературы и искусства, но что поделать... У него запоминались три слова вместе сказанные, запоминались и уходили в народ, становились народными пословицами. Это большая редкость. Самое главное – многие хотят быть истинно народными артистами, им присваивают звание, но они не становятся народными, а он стал народным.
Виктор Коклюшкин
писатель-сатирик

В прошлом месяце Жванецкий объявил о том, что прекращает публичные выступления. Смерть сатирика в своем Instagram прокомментировала Алла Пугачева: "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала артистка.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. Работал в порту сменным механиком, после – инженером. Затем перешел в Центральное проектно-конструкторское бюро.

В 1964 году работал в Ленинградском театре миниатюр, вместе с Райкиным поставил программу "Светофор". Жванецкий был режиссером-постановщиком, работал в издательстве "Молодая гвардия".

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