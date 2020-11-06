Умер Михаил Жванецкий

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Народный артист России и Украины, писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом Москве 24 сообщил директор артиста Олег Сташкевич.

В октябре 2020 года Жванецкий объявил о том, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.

Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на смерть сатирика.

"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала в своем Instagram-аккаунте она.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. Работал в порту сменным механиком, после – инженером. Затем перешел в Центральное проектно-конструкторское бюро.

В 1964 году работал в Ленинградском театре миниатюр, вместе с Райкиным поставил программу "Светофор". Жванецкий был режиссером-постановщиком, работал в издательстве "Молодая гвардия".

Во время работы в театре сатирик сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов.

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем.

В 2001 году вышло четырехтомное "Собрание произведений" Михаила Жванецкого, а в 2006 году – пятый том "Собрания произведений" под названием "XXI век".

Михаил Жванецкий также работал ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на канале "Россия 1".

Артист был награжден орденом Дружбы народов (1994), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III (2019) степени. Кроме того, Жванецкий является лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства (2001), лауреатом независимой премии "Триумф" (1994).