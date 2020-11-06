Умер Михаил Жванецкий

Фото: РИА Новости/Антон Денисов
Народный артист России и Украины, писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни. Об этом Москве 24 сообщил директор артиста Олег Сташкевич.
В октябре 2020 года Жванецкий объявил о том, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Кроме того, он жаловался на плохое самочувствие.
Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на смерть сатирика.
"Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – написала в своем Instagram-аккаунте она.
Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. Окончил Одесский институт инженеров морского флота. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. Работал в порту сменным механиком, после – инженером. Затем перешел в Центральное проектно-конструкторское бюро.
В 1964 году работал в Ленинградском театре миниатюр, вместе с Райкиным поставил программу "Светофор". Жванецкий был режиссером-постановщиком, работал в издательстве "Молодая гвардия".
Во время работы в театре сатирик сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов.
В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем.
В 2001 году вышло четырехтомное "Собрание произведений" Михаила Жванецкого, а в 2006 году – пятый том "Собрания произведений" под названием "XXI век".
Михаил Жванецкий также работал ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на канале "Россия 1".
Артист был награжден орденом Дружбы народов (1994), орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2009) и III (2019) степени. Кроме того, Жванецкий является лауреатом Премии президента РФ в области литературы и искусства (2001), лауреатом независимой премии "Триумф" (1994).
"Это было смешно": "Прелесть, какие дурочки, и ужас, какие дуры!". Михаил Жванецкий
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: