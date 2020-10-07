Михаил Жванецкий завершил концертную деятельность

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил прекратить публичные выступления, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич.

"Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать?" – сказал Сташкевич.

Он отметил, что артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены и у Жванецкого это мужество есть.

"Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", – добавил собеседник агентства.

По словам Сташкевича, информация на сайте артиста о выступлениях не является актуальной.

"Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи", – добавил он.

6 марта писатель-сатирик отметил 86-летие. Михаил Жванецкий является народным артистом РФ, лауреатом премии президента РФ.

В январе Сташкевич опроверг информацию о том, что сатирик страдает серьезным заболеванием. По его словам, писатель лишь проходил профилактическое обследование и необходимый курс лечения.