Михаил Жванецкий завершил концертную деятельность

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил прекратить публичные выступления, сообщил РИА Новости представитель артиста Олег Сташкевич.
"Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать?" – сказал Сташкевич.
Он отметил, что артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены и у Жванецкого это мужество есть.
"Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", – добавил собеседник агентства.
По словам Сташкевича, информация на сайте артиста о выступлениях не является актуальной.
"Это было объявлено год назад, уже все закрыто, уже коронавирус и прочие вещи", – добавил он.
6 марта писатель-сатирик отметил 86-летие. Михаил Жванецкий является народным артистом РФ, лауреатом премии президента РФ.
В январе Сташкевич опроверг информацию о том, что сатирик страдает серьезным заболеванием. По его словам, писатель лишь проходил профилактическое обследование и необходимый курс лечения.
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