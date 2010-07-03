Жванецкий объяснил, почему не пришел на церемонию вручения госнаград

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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пояснил, что не смог посетить церемонию вручения госнаград в Кремле из-за плохого самочувствия.

Артист предположил, что чувствует себя плохо из-за погоды. Он признался, что был совершенно не готов ехать на церемонию в Кремль. "Еще вчера у меня это началось – давление", – цитирует Жванецкого РИА Новости. Сатирик добавил, что его награждение, возможно, будет "в следующем потоке".

Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля 23 мая. Жванецкий должен был получить из рук президента РФ орден "За заслуги перед отечеством" III степени, наряду с мэром Казани Ильсуром Метшиным, модельером Валентином Юдашкиным и ректором Финансового университета при правительстве РФ Михаилом Эскиндаровым.

В начале марта народный артист России Михаил Жванецкий отметил свой 85-летний юбилей. Также сообщалось, что юбилейный концерт Жванецкого, который должен был состояться в Светлогорске 14 апреля, перенесли на 9 июня, так как писатель-сатирик сломал руку. Организаторы концерта заверили, что ранее купленные билеты действительны на новую дату, и пожелали артисту скорейшего выздоровления.