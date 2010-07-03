Жванецкий объяснил, почему не пришел на церемонию вручения госнаград

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий пояснил, что не смог посетить церемонию вручения госнаград в Кремле из-за плохого самочувствия.
Артист предположил, что чувствует себя плохо из-за погоды. Он признался, что был совершенно не готов ехать на церемонию в Кремль. "Еще вчера у меня это началось – давление", – цитирует Жванецкого РИА Новости. Сатирик добавил, что его награждение, возможно, будет "в следующем потоке".
Церемония вручения государственных наград прошла в Екатерининском зале Кремля 23 мая. Жванецкий должен был получить из рук президента РФ орден "За заслуги перед отечеством" III степени, наряду с мэром Казани Ильсуром Метшиным, модельером Валентином Юдашкиным и ректором Финансового университета при правительстве РФ Михаилом Эскиндаровым.
В начале марта народный артист России Михаил Жванецкий отметил свой 85-летний юбилей. Также сообщалось, что юбилейный концерт Жванецкого, который должен был состояться в Светлогорске 14 апреля, перенесли на 9 июня, так как писатель-сатирик сломал руку. Организаторы концерта заверили, что ранее купленные билеты действительны на новую дату, и пожелали артисту скорейшего выздоровления.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.