Жванецкий перенес концерт в Светлогорске из-за болезни

Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Юбилейный концерт Михаила Жванецкого, запланированный на 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесен на 9 июня. Причиной стало то, что писатель-сатирик сломал руку, сообщает ТАСС.

Местом выступления должен был стать театр эстрады "Янтарь-Холл". Там отметили, что ранее купленные билеты действительны на новую дату, и пожелали артисту скорейшего выздоровления.

6 марта писатель отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 85 лет.

Ранее актера Виктора Сухорукова госпитализировали с вывихом руки, которую он повредил во время спектакля на сцене Театра имени Моссовета. К ностоящему моменту его уже выписали из больницы.