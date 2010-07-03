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15:03

Жванецкий перенес концерт в Светлогорске из-за болезни

происшествия культура

15:03

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Фото: ТАСС/Прокофьев Вячеслав

Юбилейный концерт Михаила Жванецкого, запланированный на 14 апреля в Светлогорске Калининградской области, перенесен на 9 июня. Причиной стало то, что писатель-сатирик сломал руку, сообщает ТАСС.

Местом выступления должен был стать театр эстрады "Янтарь-Холл". Там отметили, что ранее купленные билеты действительны на новую дату, и пожелали артисту скорейшего выздоровления.

6 марта писатель отпраздновал юбилей. Ему исполнилось 85 лет.

Ранее актера Виктора Сухорукова госпитализировали с вывихом руки, которую он повредил во время спектакля на сцене Театра имени Моссовета. К ностоящему моменту его уже выписали из больницы.

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происшествия культура

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