Актера Сухорукова выписали из больницы

Фото: ТАСС/Степанов Евгений

Актер Виктор Сухоруков выписался из больницы. Это произошло еще накануне вечером, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.

Актера госпитализировали с вывихом руки, которую он повредил во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета. Из-за этого представление пришлось завершить досрочно.

Инцидент произошел в финальной части трагикомедии. Сухоруков, пытаясь перепрыгнуть через ковер, который по задумке должен был расстелиться под ним, споткнулся и упал.

Артист сообщил коллегам, что сломал руку, и через минуту опустился занавес. Сцену Сухаруков покинул с помощью посторонних.

Виктор Сухоруков − советский и российский актер, известный своими ролями как в театре, так и в кино. В 2008 году актер удостоился звания народного артиста России.