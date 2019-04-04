Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля в Театре им. Моссовета

Фото: ТАСС/ Вячеслав Прокофьев

Актер Виктор Сухоруков получил травму на сцене Театра имени Моссовета. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По информации агентства, инцидент произошел во время спектакля "Встречайте, мы уходим". Актер упал и травмировал руку. После этого происшествия постановку пришлось прервать.

Директор по связям с общественностью театра Татьяна Горина не исключила, что у Сухорукова может быть вывих. По ее словам, в театр вызвали врачей. которые осмотрели артиста.

Виктор Сухоруков − советский и российский актер, известный своими ролями как в театре, так и в кино. В 2008 году актер удостоился звания народного артиста России.

Ранее Сухоруков прокомментировал планы музыканта и шоумена Стаса Барецкого снять продолжение культовых фильмов режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Актер назвал подобную идею "бредом" и "глупостью". Он подчеркнул, что никаких разговоров с Барецким относительно своего участия в фильме не вел.