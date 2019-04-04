Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля в Театре им. Моссовета

Актер Виктор Сухоруков получил травму на сцене Театра имени Моссовета. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По информации агентства, инцидент произошел во время спектакля "Встречайте, мы уходим". Актер упал и травмировал руку. После этого происшествия постановку пришлось прервать.
Директор по связям с общественностью театра Татьяна Горина не исключила, что у Сухорукова может быть вывих. По ее словам, в театр вызвали врачей. которые осмотрели артиста.
Виктор Сухоруков − советский и российский актер, известный своими ролями как в театре, так и в кино. В 2008 году актер удостоился звания народного артиста России.
Ранее Сухоруков прокомментировал планы музыканта и шоумена Стаса Барецкого снять продолжение культовых фильмов режиссера Алексея Балабанова "Брат" и "Брат 2". Актер назвал подобную идею "бредом" и "глупостью". Он подчеркнул, что никаких разговоров с Барецким относительно своего участия в фильме не вел.
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