Представитель Жванецкого опроверг информацию о болезни сатирика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Литературный секретарь Михаила Жванецкого Олег Сташкевич опроверг информацию о том, что сатирик страдает серьезным заболеванием, сообщает Агентство "Москва".

По его словам, писатель лишь проходит профилактическое обследование и необходимый курс лечения.

"85 лет – это такой возраст, когда нужно следить за своим здоровьем и проводить регулярные проверки. Он проходит обследование в Москве. И на выходные его отпускают домой. Речь о серьезном заболевании не идет", – подчеркнул Сташкевич.

Ранее СМИ сообщали, что Жванецкий серьезно болен и проходит лечение в одной из столичных больниц.

В начале марта прошлого года народный артист России Михаил Жванецкий отметил свой 85-летний юбилей.