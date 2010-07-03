Директор Михаила Жванецкого назвал возможную причину смерти сатирика

Легендарный писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в Москве. Непревзойденному мастеру слова было 86 лет. Рассказываем, что известно о его смерти, а также вспоминаем, какой след он оставил в искусстве.



"Ферзь на шахматной доске"

О смерти Михаила Жванецкого стало известно 6 ноября. Директор артиста Олег Сташкевич подтвердил Москве 24, что сатирик скончался на 87-м году жизни. Он добавил, что прощание с артистом проводить не будут из-за ситуации с коронавирусом.

Об утрате Жванецкого на своей странице в Instagram высказалась певица Алла Пугачева. "Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце", – отметила она.

Сергей Собянин также назвал Жванецкого человеком огромного таланта. "Веселый и грустный, ироничный и мудрый. Его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ – лучшее признание для автора... Соболезную родным, друзьям, поклонникам. Светлая память Мастеру", – написал он.

Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил и Владимир Путин. "Михаил Михайлович был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером. Его рассказы, афоризмы, меткое слово стали символом целой эпохи. Он умел говорить с удивительным юмором о серьезных и важных вещах, и за это его искренне любили люди и в России, и во многих других странах", – говорится в телеграмме главы государства.

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин рассказал Москве 24, что Жванецкий был трудолюбивым и талантливым человеком.





Виктор Коклюшкин писатель-сатирик Мелеет русло литературы и искусства, но что поделать... У него запоминались три слова, вместе сказанные, запоминались и уходили в народ, становились народными пословицами. Это большая редкость. Самое главное – многие хотят быть истинно народными артистами, им присваивают звание, но они не становятся народными, а он стал народным.

О возможной причине смерти сатирика рассказал Сташкевич. По его словам, свое дело сыграли несколько факторов. "Причина – возраст, болезни, никакой другой причины нет", – пояснил он.



"Клавиша белая, клавиша черная"

Сотни крылатых выражений, ушедших в народ, – вот, пожалуй, главный показатель большой любви к великому маэстро слова. Умение Жванецкого очень емко, в неповторимом изящном стиле попасть в самый нерв – это и есть сатира. Жванецкий блестяще шутил над отношением к жизни.





Михаил Жванецкий писатель-сатирик Положительные эмоции – это эмоции, которые возникают, если на все положить.

Одной фразой он легко мог точнейшим образом охарактеризовать человека."Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости", – шутил он.

И про человеческое эго Жванецкий тоже говорил.





Михаил Жванецкий писатель-сатирик Если вам говорят, что вы многогранная личность, – не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно.

А однажды в одном из монологов Жванецкий подметил: "Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка".

Еще одно наблюдение сатирика: "В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого места".





Михаил Жванецкий писатель-сатирик Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно.

Шутил Жванецкий и про возраст: "Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один".

Он также несерьезно говорил об очень серьезных вещах: "Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей".

И о личном счастье: "Счастлив ли? В разное время на этот вопрос отвечал по-разному, но всегда отрицательно".

"Плохо себя чувствую"

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. Его отец трудился главврачом в больнице поселка Томашполь Винницкой области, мама – стоматологом.

Он закончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности "инженер-механик подъемно-транспортного оборудования портов", но уже там начал заниматься творчеством. Жванецкий писал монологи и миниатюры для студенческого театра "Парнас-2". Многие из них зачитывал со сцены сам.

Судьбоносная встреча с Аркадием Райкиным у Жванецкого произошла в 1963 году в Одессе во время гастролей Ленинградского театра миниатюр, который тот возглавлял. Райкин решил включить произведения молодого сатирика в репертуар театра. С тех пор творческая карьера Жванецкого шла только вверх.

Уже к концу 80-х он был одним из наиболее популярных и востребованных сатириков Союзного государства. Сотни его произведений читали со сцены звезды первой величины, сам Жванецкий часто выступал с сольными спектаклями и концертами.

Одним из ярких витков его позднего творчества стала популярная ежемесячная программа "Дежурный по стране", которую он вел на канале "Россия-1" с 2002 по 2018 год. В ноябре 2019-го Жванецкий принял решение взять в работе над ней паузу.

В июне 2020 года Жванецкий признался, что плохо себя чувствует.





Михаил Жванецкий писатель-сатирик Я сам лежу, никуда не выхожу... Очень плохо себя чувствую в последнее время.

В начале октября Сташкевич сообщил, что Жванецкий решил завершить выступления из-за возраста.

"Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть – вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома. Человек теряет какую-то работоспособность свою привычную, зачем это демонстрировать? Жванецкий закрыл передачу, закончил концертную деятельность", – заявил представитель артиста.

Москва 24 выражает глубокие соболезнования родным и друзьям великого артиста.



Камзин Никита, Соболева Илона, Лоскутникова Наталья