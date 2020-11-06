"Он менял понимание поколений". Актер Золотовицкий – о смерти Жванецкого

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Актер Игорь Золотовицкий прокомментировал Москве 24 смерть писателя-сатирика Михаила Жванецкого.
Он отметил, что Жванецкий был талантливым человеком, который менял понимание целых поколений по литературе. По словам Золотовицкого, люди составляли "карту своей жизни" по книгам сатирика.
"Его мудрые высказывания люди брали на вооружение во время войн, апеллировали ими и во время невзгод. Ну что тут сказать, я никогда не был близким другом Михаила Михайловича, хотя мы были знакомы, было приятно, когда он приходил на спектакли. И даже две фразы, которые он мог сказать по поводу твоей роли, это почетно", – сказал Золотовицкий.
Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре 2020 года он заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Также он жаловался на плохое самочувствие.
Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. В советское время он был режиссером-постановщиком, а также работал в издательстве "Молодая гвардия". В сотрудничестве с Романом Карцевым и Виктором Ильченко написал более 300 миниатюр и монологов.
В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем. Он также работал ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на канале "Россия 1".
"Это было смешно": "Прелесть, какие дурочки, и ужас, какие дуры!". Михаил Жванецкий
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