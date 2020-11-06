Собянин выразил соболезнования родным Михаила Жванецкого

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин выразил слова соболезнования родным писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Пост мэр опубликовал в своем Twitter.

"Не стало Михаила Михайловича Жванецкого. Человек огромного таланта, абсолютно неповторимый... Соболезную родным, друзьям, поклонникам. Светлая память Мастеру", – написал мэр.

Собянин охарактеризовал Жванецкого как веселого, ироничного и мудрого человека. Он отметил, что его афоризмы поднимали настроение и уходили в народ.

Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В октябре 2020 года он заявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Также он жаловался на плохое самочувствие.

Жванецкий родился в Одессе 6 марта 1934 года. В студенческие годы писал миниатюры и монологи, часто исполнял их сам. В советское время он был режиссером-постановщиком, а также работал в издательстве "Молодая гвардия". В сотрудничестве с Романом Карцевым и Виктором Ильченко написал более 300 миниатюр и монологов.

В 1988 году Жванецкий создал Московский театр миниатюр и был его бессменным художественным руководителем. Он также работал ведущим телепередачи "Дежурный по стране" на канале "Россия 1".

