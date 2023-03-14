"Московский патруль": приставы арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД в Москве

Судебные приставы арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД в Москве. За полгода у владельца автомобиля накопилось более 50 штрафов. Теперь автомобиль нарушителя могут выставить на торги.

Этот автомобилист не единственный, кто может оказаться в подобной ситуации. Судебные приставы совместно с сотрудниками ДПС регулярно проводят рейды. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.