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14 марта, 21:30

Общество

"Московский патруль": приставы арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД в Москве

"Московский патруль": приставы арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД в Москве

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Судебные приставы арестовали автомобиль злостного нарушителя ПДД в Москве. За полгода у владельца автомобиля накопилось более 50 штрафов. Теперь автомобиль нарушителя могут выставить на торги.

Этот автомобилист не единственный, кто может оказаться в подобной ситуации. Судебные приставы совместно с сотрудниками ДПС регулярно проводят рейды. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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