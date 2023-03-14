Собянин утвердил приоритетные задачи развития системы соцзащиты в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал об утверждении приоритетных задач развития системы социальной защиты в столице до конца этого года по госпрограмме "Социальная поддержка жителей города Москвы". Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

Градоначальник выделил ключевые аспекты задач. Он отметил, что до конца 2023 года необходимо безусловное выполнение существующих соцобязательств перед жителями столицы.

Также мэр добавил, что к горожанам, которым нужна социальная поддержка, необходимо применять адресный и проактивный подход. Кроме того, до конца года планируется расширить доступности и повысить качество электронных соцуслуг.

"Повышение эффективности трудоустройства, в том числе переобучение и открытие своего дела", – назвал Собянин один из ключевых пунктов развития системы соцзащиты.

Градоначальник заявил и о помощи в соцадаптации людям с ментальными нарушениями, проживающим в домах-интернатах, а также о персональном сопровождении людей с инвалидностью начиная с рождения.

Ранее сообщалось, что на портале "Моя новая семья" заработал сервис онлайн-записи на очный прием к специалистам сферы защиты детства.

Записаться на прием можно через портал "Моя новая семья". При заполнении формы потребуется указать тему обращения, а затем выбрать подходящие дату и время, а также нужный орган опеки.



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