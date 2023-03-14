Собянин: за 10 лет в столице капитально отремонтировали 10 мостов через Москву-реку

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о капитальном ремонте 10 мостов через Москву-реку за 10 лет. В своем телеграм-канале он отметил, что большинство из них были возведены с 1937 по 1969 годы.

По словам мэра столицы, объектами культурного наследия страны регионального значения стали Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Также он выделил Строгинский, Братеевский, Автозаводский, Нагатинский и Шелепихинский мосты.

"Многие никогда не ремонтировались – сооружения буквально пересобрали заново. При этом сохранили все их исторические элементы", – отметил он.

Собянин добавил, что сложнейшие работы провели в максимально короткие сроки без остановки движения. Градоначальник резюмировал, что следующий такой ремонт необходим будет не ранее чем через 25 лет.

Ранее сообщалось, что в Москве специалисты продолжают строительство автомобильного моста через реку Битцу. По словам заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в данный момент работы выполнены на 35%. Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что угол пересечения мостового перехода с рекой Битцей составляет 60 градусов.

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