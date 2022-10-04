Камбоджа отменила все коронавирусные ограничения на въезд туристов

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Камбоджа сняла все ограничения на въезд для туристов. Теперь путешественникам не нужно предоставлять документы, подтверждающие антиковидный статус, передает АТОР.

Чтобы попасть в Камбоджу, следует оформить визу, которая будет действовать не более 30 дней.

По словам экспертов, страна не найдет популярности у жителей России, так как до этого государства в Юго-Восточной Азии нет прямых перелетов. Путешественникам легче добраться в Камбоджу через Таиланд и Вьетнам.

Например, билеты из Бангкока стоят четыре тысячи рублей, а на автобусе – две тысячи, а если приобретать полный тур из Москвы, то человеку придется отдать минимум 375 тысяч рублей за двоих.

Ранее в АТОР сообщали, что дешевле всего в Азии в конце октября и ноябре обойдется отдых на Шри-Ланке и в Таиланде. Цены на тур на двоих на 8 ночей на Шри-Ланку начинаются от 163 тысяч рублей. В Таиланд вдвоем можно поехать на 8 ночей минимум за 180 тысяч рублей.

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