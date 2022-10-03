Россия не будет вводить визы для граждан Украины – МИД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия не планирует вводить визы для украинских граждан. Об этом сказал замглавы ведомства Евгений Иванов.

"Нет, таких планов нет", – ответил он на вопрос ТАСС.

В июле Украина приняла решение о введении визового режима для россиян. При этом депутаты Госдумы РФ отмечали отсутствие необходимости симметричных мер.

Позднее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия обсуждает вопрос о введении виз для граждан Украины с разными ведомствами. Замглавы МИД отмечал, что меры необязательно будут зеркальными во избежание возникновения сложностей при въезде в РФ для желающих покинуть Украину или зону боевых действий.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!