В Красноярском крае зафиксировали еще три случая лихорадки денге

Фото: depositphotos/zurijeta

Еще три туриста из Красноярского края заболели лихорадкой денге, сообщает РИА Новости.

По словам главного санитарного врача региона Дмитрия Горяева, среди них ребенок, которому исполнился один год.

Всего с начала года в крае зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки денге, и все заболевшие вернулись из Таиланда.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что риск распространения в России лихорадки денге минимален в связи с отсутствием благоприятных условий для жизнедеятельности переносчиков инфекции, а также невозможностью передачи болезни от человека к человеку.

Тогда говорилось, что в 2023 году зарегистрировали три случая данного заболевания. Два – в Красноярском крае и один – в Татарстане. Все случаи были завозными.

В ведомстве подчеркнули, что в России ежегодно фиксируются завозные случаи инфекции. Кроме того, гражданам РФ, которые посещают эндемичные страны, советуют использовать оконные сетки против москитов, а также пользоваться репеллентами и надевать одежду с длинными руками.

В случае появления соответствующих симптомов заболевания при возвращении домой необходимо сообщить об этом врачу, уточнив информацию о пребывании в стране с тропическим климатом, заявили в ведомстве.

В России сохранились высокие темпы заболеваемости вирусными инфекциями

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!