"Московский патруль": психолог объяснила провокационное поведение Мавриди в суде

Психолог Елена Солнечная объяснила провокационное поведение обвиняемого в убийстве, побеге, похищении человека и сопротивлении полицейским Александра Мавриди в суде.

По ее словам, провокационное поведение в суде не всегда является психологическим отклонение подсудимого. Попытка сойти за сумасшедшего, одевая на себя вызывающие маски, может оказаться простым трюком для привлечения внимания СМИ и формирования жалости у людей со стороны.

Уточняется, что на очередном судебном заседании Мавриди спрятался за листком бумаги со странным изображением. На нем было лицо неизвестного персонажа с бородой, и вместо волос – языки пламени, а на лбу нарисованные волки.

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