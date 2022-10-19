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19 октября, 23:55

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"Московский патруль": психолог объяснила провокационное поведение Мавриди в суде

"Московский патруль": психолог объяснила провокационное поведение Мавриди в суде

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Психолог Елена Солнечная объяснила провокационное поведение обвиняемого в убийстве, побеге, похищении человека и сопротивлении полицейским Александра Мавриди в суде.

По ее словам, провокационное поведение в суде не всегда является психологическим отклонение подсудимого. Попытка сойти за сумасшедшего, одевая на себя вызывающие маски, может оказаться простым трюком для привлечения внимания СМИ и формирования жалости у людей со стороны.

Уточняется, что на очередном судебном заседании Мавриди спрятался за листком бумаги со странным изображением. На нем было лицо неизвестного персонажа с бородой, и вместо волос – языки пламени, а на лбу нарисованные волки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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