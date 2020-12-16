Рогозин отсудил у СМИ 70 тыс рублей по иску о защите чести и достоинства

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Останкинский суд Москвы взыскал с трех СМИ 70 тысяч рублей в пользу главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в качестве компенсации за нанесение урона его чести и достоинству. Об этом сообщает РИА Новости.
"Всего с ответчиков в пользу Рогозина суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей", – заявила пресс-секретарь суда Кристина Явкина.
Интересы Рогозина представляли юристы Александр Добровинский и Марина Дубровская. Ответчиками по иску проходили ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели". Всего глава "Роскосмоса" требовал взыскать со СМИ 300 тысяч рублей – по 100 тысяч рублей с каждого издания.
Кроме того, суд постановил удалить из Сети несколько материалов, порочащих репутацию Рогозина в течение десяти дней после вступления решения в силу, а также в течение трех месяцев выпустить опровержения.
"Суд завершился безоговорочной победой – суд удовлетворил все наши иски: удалить статьи и видеоматериалы, дать опровержение всем сведениям, порочащим репутацию Дмитрия Олеговича, и взыскать с ответчиков материальную компенсацию", – сообщил Добровинский.
Он отметил, что публикации, ставшие причиной иска, были написаны без соблюдения журналистских стандартов: к Рогозину никто не обращался за комментарием, авторы ссылались на мнение экспертов, несмотря на то что все бухгалтерские документы находятся в открытом доступе.
"Ответчики неубедительно пытались доказать, что фраза "гробовщик российского космоса" не несет негативной нагрузки, а "превратиться в посмешище" – и вовсе комплимент. Думаю, многим редакциям нужно перепроверить свои познания в русском языке и лексикологии", – заявил адвокат.
Ранее сообщалось, что материалами дела являются статьи, опубликованные на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на публикации "Новых Известий" от 1 октября 2018 года.
В "Роскосмосе" детали иска комментировать не стали, так как он подан физическим лицом и не касается госкорпорации. В связи с эпидемической ситуацией в Москве заседание прошло в закрытом режиме.
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