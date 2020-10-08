Суд принял иск сенатора Керимова к изданиям Forbes и "Ведомости"

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Басманный районный суд Москвы принял к рассмотрению иск члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к пользователю Facebook Н. А. Давыдовой, а также к изданиям Forbes и "Ведомости". В общей сложности сенатор просит взыскать 110 200 рублей.

Как сообщили Агентству "Москва" в суде, беседа по иску назначена на 22 октября. Керимов оспаривает публикации, которые порочат его честь и достоинство. Отмечается, что он просит признать их недействительными, обязать удалить и опровергнуть.

Ранее Гагаринский суд Москвы в связи с неподсудностью отказал в принятии трех исков Керимова – к Forbes, "Ведомостям" и газете "Наша версия". Претензии к "Ведомостям" касались материала от 2017 года под заголовком "Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень".

В свою очередь, Forbes опубликовал текст "Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?", где в числе прочих речь шла о сыне Керимова Саиде.

В 2012 году на сайте издания также была опубликована копия расследования о деятельности Керимова под заголовком "Опасный игрок. Сулейман Керимов пережил две катастрофы, едва не стоившие ему жизни и состояния".

21 сентября Кузьминский районный суд столицы постановил взыскать 20 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу Керимова с издания "Версия" и некой Евгении Поповой.

Женщина в июле 2020 года процитировала в Facebook статью "Версии" под названием "На чемоданах. Поможет ли "хиджаб" закрыться Керимову от правосудия?" от 29 января 2018 года. При этом издание отмечает, что спорные фрагменты, которые просил удалить сенатор, почти полностью состоят из материалов Forbes и "Ведомостей".

Кроме того, за публикацию в Facebook Савеловский районный суд Москвы постановил взыскать 5 тысяч рублей в пользу Керимова с Г. А. Султановой. Суд также признал указанные в соцсети сведения информацией, распространение которой запрещено в РФ, и запретил ее размещение на иных сайтах.