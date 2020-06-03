Сенатор Керимов подал в суд на издания Forbes и "Ведомости"

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Член Совета Федерации Сулейман Керимов обратился в суд с исками о защите чести и достоинства российских изданиям Forbes и "Ведомости".
Как сообщили Агентству "Москва" в Гагаринском районном суде столицы,также зарегистрирован иск к газете независимых журналистских расследований "Наша версия".
Заявления "по факту распространения спорного текста" поступили по электронной почте и были зарегистрированы, но судье еще не переданы, указали в суде.
21 мая Forbes опубликовал текст "Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?", где в числе прочих речь шла о сыне Керимова Саиде.
По данным издания, он владеет семейными активами и входит в совет директоров золотодобывающей компании "Полюс". Также упоминаются дочери Керимова – Гульнара и Амина.
Компания "Роснефть" ранее в суде потребовала взыскать с медиахолдинга РБК 43 миллиарда рублей в качестве репутационного вреда.