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Общество

01:08

Рогозин подал иск о защите чести и достоинства к трем СМИ

суды общество

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Останкинский суд Москвы во вторник, 15 декабря приступит к рассмотрению иска главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к трем СМИ.

Речь идет о защите чести и деловой репутации с требованием взыскать по 100 тысяч рублей с каждого издания в качестве компенсации морального ущерба. Ответчиками по иску проходят ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели", передает ТАСС.

Материалами дела являются статьи, опубликованные на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на публикации "Новых Известий" от 1 октября 2018 года. Согласно исковым требованиям, Рогозин требует удалить сведения, содержащиеся на ресурсах.

В Роскосмосе детали иска комментировать не стали, так как он подан физическим лицом и не касается госкорпорации. Интересы Рогозина представляют юристы Александр Добровинский и Марина Дубровская. В связи с эпидемической ситуацией в Москве заседание пройдет в закрытом режиме.

Басманный районный суд Москвы ранее обязал издание "Ведомости" удалить расследование о деятельности члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.

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