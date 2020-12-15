Рогозин подал иск о защите чести и достоинства к трем СМИ

Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Останкинский суд Москвы во вторник, 15 декабря приступит к рассмотрению иска главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина к трем СМИ.
Речь идет о защите чести и деловой репутации с требованием взыскать по 100 тысяч рублей с каждого издания в качестве компенсации морального ущерба. Ответчиками по иску проходят ООО "Неоход-медиа", ООО "Премьермедиаинвест" и АО "ИД "Аргументы недели", передает ТАСС.
Материалами дела являются статьи, опубликованные на сайтах Newstracker, Moscow-Post и Bel.ru. Все они основаны на публикации "Новых Известий" от 1 октября 2018 года. Согласно исковым требованиям, Рогозин требует удалить сведения, содержащиеся на ресурсах.
В Роскосмосе детали иска комментировать не стали, так как он подан физическим лицом и не касается госкорпорации. Интересы Рогозина представляют юристы Александр Добровинский и Марина Дубровская. В связи с эпидемической ситуацией в Москве заседание пройдет в закрытом режиме.
Басманный районный суд Москвы ранее обязал издание "Ведомости" удалить расследование о деятельности члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.
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