Джейк Салливан: обмен заключенными между РФ и Западом – пик дипломатии

Масштабный обмен заключенными состоялся между РФ и Западом: на родину вернулись восемь россиян. В аэропорту их встречал лично Владимир Путин. В свою очередь, из страны улетели российские оппозиционные политики, люди с двойным гражданством и иностранцы, осужденные за ряд преступлений. Как на обмен отреагировали в мире, расскажет Москва 24.

Наши дома!

Фото: ТАСС/Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ

Масштабный обмен заключенными состоялся в аэропорту турецкой Анкары 1 августа. После этого в столичный Внуково-2 прибыли восемь россиян:



Вадим Соколов (Красиков) , отбывавший пожизненный срок в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили – участника Второй чеченской войны на стороне сепаратистов;

, отбывавший пожизненный срок в Германии по делу об убийстве Зелимхана Хангошвили – участника Второй чеченской войны на стороне сепаратистов; Вадим Конощенок , которого обвиняли в сговоре с целью обхода санкций и экстрадировали в США из Эстонии;

, которого обвиняли в сговоре с целью обхода санкций и экстрадировали в США из Эстонии; Михаил Микушин , обвиненный спецслужбами Норвегии в незаконной разведке и сборе данных в интересах РФ;

, обвиненный спецслужбами Норвегии в незаконной разведке и сборе данных в интересах РФ; Артем и Анна Дульцевы , задержанные в Словении по обвинению в шпионаже, а также их дети (взрослые приехали туда по аргентинским паспортам на имя Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос);

, задержанные в Словении по обвинению в шпионаже, а также их дети (взрослые приехали туда по аргентинским паспортам на имя Людвига Гиша и Марии Майер-Муньос); Владислав Клюшин , обвиненный в инсайдерской торговле ценными бумагами и экстрадированный из Швейцарии в США;

, обвиненный в инсайдерской торговле ценными бумагами и экстрадированный из Швейцарии в США; Павел Рубцов , задержанный в Польше по обвинению в шпионаже;

, задержанный в Польше по обвинению в шпионаже; Роман Селезнев , приговоренный в США к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество с убытками в размере 170 миллионов долларов.

У трапа самолета вернувшихся домой поздно вечером встречал лично Владимир Путин. Анна Дульцева даже расплакалась при встрече с главой государства, после чего Путин обнял женщину и вручил цветы ей и ее дочери. Кроме того, президент поприветствовал детей пары по-испански – buenas noches, так как по-русски они не говорят.

Тех освобожденных, кто имеет прямое отношение к военной службе, Путин поблагодарил "за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о них не забывала".





Владимир Путин президент РФ Все вы будете представлены к государственным наградам.

Также президент подписал указ о помиловании иностранцев, людей с двойным гражданством и оппозиционеров, которые отбывали сроки за различные преступления в российских тюрьмах. Это было сделано, чтобы вернуть граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении за рубежом, сказано на сайте Кремля.

В числе помилованных – журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович, бывший морпех Пол Уилан, журналист Алсу Курмашева и оппозиционеры Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин (оба признаны в РФ иноагентами). Все обменянные "действовали в интересах других государств в ущерб безопасности РФ", подчеркнули в ФСБ.

Также частью сделки стало помилование Александром Лукашенко приговоренного к смертной казни гражданина Германии Рико Кригера – за этот "жест доброй воли" Кремль выразил президенту Белоруссии свою благодарность.

В итоге часть помилованных улетела в США, где их ждал президент Джо Байден, а другая отправилась в Германию – их встретил канцлер Олаф Шольц. Последний поблагодарил главу Белого дома за многомесячное сотрудничество в этом вопросе.

Байден же заявил журналистам, что ради обмена союзники пошли на трудные шаги – в том числе "противоречащие их непосредственным интересам".

"То, что с ними было, никогда не пройдет"

Владимир Путин лично встретил вернувшихся россиян, так как это дань уважения им, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ Это очень важно. Это дань тем людям, которые служат своей стране, которые после очень сложных испытаний получили возможность благодаря очень напряженной работе многих-многих людей вернуться на свою родину.

Также Песков отметил, что переговоры по обмену велись по линии ФСБ – ЦРУ. По его словам, Россия и дальше будет работать над тем, чтобы вернуть своих граждан на родину.

Кроме того, представитель Кремля рассказал про детей Дульцевых, с которыми Путин поздоровался по-испански.

"Дети нелегалов-разведчиков, которые вчера прилетели, узнали, что они русские, только когда самолет взлетел из Анкары. <...> Они спрашивали вчера у родителей, кто это такой их встречает, они даже не знали, кто такой Путин. Но вот так работают нелегалы и идут на такие жертвы ради своей работы, ради преданности своему делу", – рассказал Песков, добавив, что в тюрьме Дульцевы не видели своих детей и едва не лишились родительских прав.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала случившийся обмен "битвой самообладаний". А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в этом деле важно было вернуть соотечественников домой.

"Хочется, конечно, чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме, как это нередко и случалось. Но полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Депутат Госдумы и глава фонда "Своих не бросаем" Мария Бутина, которую в свое время тоже вернули из американской тюрьмы, отметила, что теперь освобожденным предстоит долгая реабилитация и лечение.

"То, что с ними было, никогда не пройдет. С этим надо научиться жить и извлечь из этого опыт. Тяжело вернуть здоровье, но некоторые вещи вернуть просто невозможно. Это по себе знаю", – заявила Бутина.

За океаном же советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, что состоявшийся обмен – "пик дипломатии, который мог быть достигнут только Джо Байденом". Так же он отметил, что частью сделки должен был стать Алексей Навальный (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), однако тот скончался в феврале 2024 года.



Владимир Путин встретил освобожденных в результате обмена россиян

Американский политолог и аналитик Джон Кавулич в беседе с ТАСС предположил, что власти США теперь постараются использовать сделку в избирательной кампании вице-президента Камалы Харрис, которую демократы выставили вместо отказавшегося от борьбы Байдена.

"Следует ожидать, что Харрис будет присутствовать, когда освобожденные посетят Белый дом. Избирательный штаб Харрис получит возможность для фотосессии и воспользуется ей", – сказал эксперт.

Однако действиями американских властей осталась недовольна семья экс-сотрудника посольства США в Москве Марка Фогела, осужденного в РФ за контрабанду и хранение наркотиков. В заявлении родных мужчины сказано, что не включением его в списки Белый дом показал свое безразличие и двойные стандарты.





из заявления семьи Марка Фогела Непостижимо, что правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогела.

При этом правозащитник и экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил ТАСС, что сделка в будущем может быть полезной для урегулирования конфликта на Украине.

"Обмен заключенными показывает, что прямые, но сдержанные переговоры между США и Россией могут принести свои плоды. Сдержанные двусторонние переговоры по Украине тоже могли бы привести к результату. Бояться их глупо", – подчеркнул он.

Прокомментировали обмен не только в России и США. В частности, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь выразил надежду, что Москва и Вашингтон в диалоге смогут решить все вопросы, которые вызывают у них взаимный интерес. Евросоюз же выпустил коммюнике, в котором сказано, что объединение встретило новости об обмене "с облегчением".

При этом Александр Лукашенко отдельно подчеркнул, что Джо Байден не имеет никакого отношения к состоявшемуся обмену, хотя "пытается набивать на этом себе авторитет". По словам президента Белоруссии, все переговоры шли только по линии спецслужб, даже без привлечения дипломатов. При этом Лукашенко отметил, что Минск оказал посильное содействие, чтобы обмен состоялся.