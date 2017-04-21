Россиянина Селезнева приговорили в США к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество

Фото: ТАСС/Louie Palu

Россиянин Роман Селезнев, обвиняемый в США в кибермошенничестве, приговорен к 27 годам тюремного заключения. Такое решение вынес окружной суд в Сиэтле (штат Вашингтон), сообщает газета Seattle Times.

Накануне Селезнев подписал признательные показания.

25 августа 2016 года присяжные признали россиянина виновным по 38 из 40 пунктов обвинения. Прокуратура утверждала, что в ноутбуке Селезнева найдены 1,7 миллиона похищенных номеров банковских карт, а ущерб от его деятельности оценили в 170 миллионов долларов.

Селезнева задержали агенты секретной службы США на Мальдивских островах в июле 2014 года, после чего вывезли в США.