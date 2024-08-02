Лукашенко обвинил Байдена в "набивании авторитета" на обмене заключенными

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Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к обмену заключенными между РФ и странами Запада, но пытается "набивать" на этом авторитет, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

Лукашенко отметил, что обмен был организован исключительно по линии спецслужб, не привлекались даже дипломаты, сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

При этом белорусская сторона оказала посильное содействие, уточнил он в ходе общения с жителями агрогородка Прудок Мозырского района Гомельской области.

Обмен заключенными прошел 1 августа в аэропорту Анкары. По данным турецкой разведки, в нем приняли участие 26 осужденных из 7 стран. РФ помиловала журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и экс-морпеха Пола Уилана и других граждан, включая российских оппозиционеров.

В свою очередь, в Россию вернулись восемь граждан, которые были задержаны и оставались в ряде стран НАТО. Так, удалось освободить Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

