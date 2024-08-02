Депутат ГД Бутина: вернувшихся из США в рамках обмена россиян ждет адаптация

Фото: kremlin.ru

Освобожденных из США россиян в рамках обмена заключенными ждет долгий процесс восстановления, включая необходимость в медицинской помощи. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на депутата Госдумы и руководителя фонда "Своих не бросаем" Марию Бутину, которая сама была возвращена из американской тюрьмы в 2019 году.



"То, что с ними было, никогда не пройдет. С этим надо научиться жить и извлечь из этого опыт. Тяжело вернуть здоровье, но некоторые вещи вернуть просто невозможно. Это по себе знаю", – заявила она.

Посольство РФ в США добавило, что десятки россиян, которые находятся в тюрьмах США, ждут своего возвращения на родину. Дипломаты, как сообщает "Радио 1" со ссылкой на их публикацию в телеграм-канале, пообещали сделать все, чтобы граждан РФ освободили.

"Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате "охоты" за ними спецслужб США по всему миру", – сказано в сообщении.

Обмен заключенными между РФ, Германией и США состоялся 1 августа в аэропорту Анкары. В нем приняли участие 26 заключенных из семи стран. России удалось вернуть Вадима Красикова, Владислава Клюшина, Артема и Анну Дульцевых, Вадима Конощенока, Михаила Микушина, Романа Селезнева и Павла Рубцова.

