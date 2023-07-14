Экстрадированный в США россиянин Конощенок не признал свою вину

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Экстрадированный в США россиянин Вадим Конощенок не признал свою вину перед американским судом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис прокурора в Нью-Йорке.

Отмечается, что Конощенок останется под арестом до 31 июля, когда должно состояться второе заседание по его делу. Вариант выхода россиянина под залог озвучен не был.

Правоохранительные органы Эстонии задержали Вадима Конощенка в декабре прошлого года по запросу США. Его обвиняют в переправке американской продукции в Россию в обход санкций.

Посольство РФ в Таллине задержание россиянина назвало провокацией и очередным "захватом в заложники российского гражданина". В МИД РФ пообещали не оставить случившееся без ответа.

14 июля стало известно, что Конощенка экстрадировали из Эстонии в США. Если американский суд признает мужчину виновным, то ему грозит до 30 лет лишения свободы.

