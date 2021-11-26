Путин подписал указ о награждении шести спасателей, работавших на шахте в Кузбассе

Владимир Путин подписал указ о награждении шести спасателей, работавших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе. Об этом заявил врио главы МЧС РФ Александр Чуприян.

Пятеро из спасателей будут награждены посмертно.

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. По некоторым данным, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.