Фонд соцстрахования выплатит семьям погибших на шахте в Кузбассе по 1 млн рублей

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Фонд социального страхования России выплатит родственникам погибших на шахте "Листвяжная" в Кузбассе по 1 миллиону рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ФСС.



"Размер единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей, при этом при наличии нескольких лиц, имеющих право на единовременную страховую выплату, она делится на равные доли между получателями", – отметили в отделении, добавив, что выплаты осуществят в кратчайшие сроки.

По словам представителя ФСС, близкие родственники погибших, в том числе несовершеннолетние дети, жены и один из родителей, имеют право на ежемесячные страховые выплаты, размер которых будет зависеть от среднего заработка погибшего.

Также о готовности оказать помощь семьям погибших заявили региональные власти.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщал, что семьям погибших будет оказана помощь со стороны российского правительства. Кроме того, по 2 миллиона рублей родственникам погибших выплатит шахта "Листвяжная".

Утром 25 ноября стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Сообщалось, что очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

По последним данным, в результате аварии погибли 52 человека, в том числе шестеро спасателей. Также пострадали 63 человека, из которых 50 были госпитализированы.

В Кузбассе объявлен трехдневный траур по погибшим.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Также СК возбудил уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Дело возбуждено в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

