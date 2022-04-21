Песков сообщил, что спецоперация на Украине продолжается по плану

Специальная военная операция по защите ЛНР и ДНР продолжается по плану. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Мариуполе, который 21 апреля был освобожден, можно начать налаживать мирную жизнь и возвращать в город население. Что касается "Азовстали", то на заводе по-прежнему остаются боевики, однако они полностью заблокированы.

Дмитрий Песков также прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что он не видел проект документа, представленного Россией украинской стороне. Текст был передан накануне с четкими формулировками. Дальше будем ждать ответа, отметил Песков. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

