Владимир Путин резко высказался насчет вероятности терактов в России

Владимир Путин назвал заявления Запада о возможности терактов в России попыткой шантажа и запугивания общества. Об этом президент заявил 19 марта, выступая на коллегии ФСБ.

Глава государства поставил перед спецслужбами задачу усилить антитеррористическую работу, защиту информационной инфраструктуры в условиях роста кибератак, а также уровень безопасности финансовой системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.