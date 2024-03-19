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19 марта, 15:15

Политика

Владимир Путин резко высказался насчет вероятности терактов в России

Владимир Путин резко высказался насчет вероятности терактов в России

Владимир Путин поздравил Россиян с 10-летием воссоединения Крыма с исторической родиной

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Владимир Путин назвал заявления Запада о возможности терактов в России попыткой шантажа и запугивания общества. Об этом президент заявил 19 марта, выступая на коллегии ФСБ.

Глава государства поставил перед спецслужбами задачу усилить антитеррористическую работу, защиту информационной инфраструктуры в условиях роста кибератак, а также уровень безопасности финансовой системы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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