Мосгоризбирком: итоговая явка на выборах в Москве 66,73% беспрецедентна

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Итоговая явка на выборах российского президента в Москве составила 66,73%. Об этом рассказала председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

На президентских выборах в 2018-м явка превысила 60%, а в 2012-м она составила более 58,1%.

Центральная избирательная комиссия России подведет итоги выборов президента РФ в четверг, 21 марта. Это связано с тем, что доставка документации со всех точек государства требует времени, уточнила глава ЦИК Элла Памфилова.

Общая явка на выборах стала рекордной и составила 77,44%, добавила она. Со слов Памфиловой, в общей сложности проголосовали 87 113 127 избирателей.

Путин набрал 85,13% голосов после обработки 100% протоколов в Москве. Следом за ним расположился кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков (6,65%). После него идут Николай Харитонов от КПРФ с 3,84% голосов и Леонид Слуцкий от ЛДПР с 2,83% голосов.

Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.



ЦИК подведет официальные итоги выборов 21 марта