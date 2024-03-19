Путин заявил, что россияне ждут от ФСБ концентрации и наступательных действий

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Россияне ждут от ФСБ и других спецслужб РФ результативных и наступательных действий. Об этом заявил Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной службы безопасности.

"Народ страны, народ России ждет от ФСБ, от сотрудников всех российских специальных служб предельной концентрации и высокой самоотдачи", – передает РИА Новости слова Путина.

Ранее в ходе мероприятия он потребовал усилить защиту информационной инфраструктуры страны, а также улучшить возможности в сфере превентивных мер на угрозы цифрового пространства.

Также российский лидер затронул тему украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). По его словам, все попытки ДРГ и зарубежных наемников проникнуть на территорию России провалились.

До этого президент подчеркивал, что общая численность четырех групп предателей из "Русского добровольческого корпуса" (признан в РФ террористической организацией) составляет 2 500 человек. Путин уточнил, что Киев бросает их в "мясные штурмы".

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